L'Oroscopo di Corinne dal 12 al 18 aprile

ARIETE: La pace interiore appaga sensi e cuore… Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire … Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare dei lunghi ossigenati respiri … Possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Disturbi connessi a schiena, intestino, cervicali o alimentazione. Domenica buffa.

TORO: Vivete appieno questo periodo valorizzando gli affetti, sfidando la fortuna, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso orizzonti serbanti piacevoli innovazioni. Occhio però a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini, amore e transazioni… Amica da contattare per un consiglio, un combino, una pizzetta o quattro ciance in allegria. Corrucci per un vecchietto e sorprese domenicali. Indisposizioni stagionali.

GEMELLI: Sembra che le stelline abbiano dichiarato sciopero lasciandovi naufraghi di imbarazzi, perplessità, incagli, fastidi di varia origine e natura. Eppure un arcano salvagente vi trarrà in salvo da inabissamenti riportandovi alla superficie di una Primavera da vivere intensamente! Qualche nativo riceverà una missiva preannunciante qualcosa di appagante, altri accuseranno una dilagante stanchezza o soffriranno di acciacchi da sottoporre al vaglio di un medico.

CANCRO: Accogliete doverosamente questo primo quarto di Luna che, formandosi il 15 aprile nella vostra costellazione, consentirà di riprendere in mano le redini di una quotidianità scossa da problematiche varie ed accettate le decisioni altrui senza bofonchiare… Diciamo che il comportamento altrui infastidirà ma sbottando vi complichereste l’esistenza: quindi fate buon viso a cattivo gioco e godetevi delle giornate impegnative ma soddisfacenti. New relative ad un’amica di vecchia data.

LEONE: Qualcosa sta per variare e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, sentimenti o quattrini, ne trarrete beneficio pur dovendo calcolare un paio di noiosi contrattempi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere positivi vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di una stagione promettente… Fattibili dei comunicati inaspettati, una noia pecuniaria, degli incartamenti da verificare, delle cosine da aggiustare e un disturbo da curare.

VERGINE: Un gran fermento aleggerà nell’aria impedendo di vivere beatamente… Se covate segreti desideri o attendete la circostanza giusta per pigliarvi una rivincita o allargare il cerchio di azione datevi una smossa senza aspettare che sia il fato a disporre per voi… Fattibili dei combini con amici, una domenica movimentata, delle temporanee incomprensioni con il partner e una certa vulnerabilità ad infiammazioni, cervicali o imbarazzi intestinali. Donna a cui fare la paternale.

BILANCIA: Al di fuori delle solite quattro mura, dei pensieri cupi o della attanagliante routine, ritagliate degli spazi per voi coltivando un hobby, organizzando un combino, facendovi un personale regalino… Se ciò, per svariati motivi, non fosse attuabile imparate a convivere con i problemi magari minimizzandoli visto che entro l’estate si dissolveranno licenziando l’affanno… Incontri ed innamoramenti lambiranno single, mal maritati o adolescenti. Colon irritabile.

SCORPIONE: L’ottimismo è un toccasana: per tal motivo il mostrarvi fiduciosi attirerà la buona sorte e se qualcosina non funge tranquillizzatevi perché grazie alla costanza otterrete ciò che volete e poi abbiate cura di voi, siate prudenti sulla strada, guardatevi dai mezzi svitati e non date importanza a chi, in uno scatto d’ira, sproloquia senza pensare… Soldini da sborsare intervallati a introiti. Noie ad un mezzo meccanico, elettrico o cosine da aggiustare o modificare nell’abitazione.

SAGITTARIO: Procuratevi una buona porzione di pazienza e di ironia: serviranno a dare scacco matto a chi si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non fidarvi di chicchessia, cavarvi un pallino fin troppo posticipato, rivedere una persona briosa e se un soggetto seguita ad importunare o polemizzare, mandatelo a starnazzare altrove. Contatti con dottori.

CAPRICORNO: L’opposizione del primo quarto di Luna vi porterà a sbottare facilmente o a prendere prese di posizione drastiche nei confronti di contesti o persone indisponenti. In casa e in amore siate meno polemici perché solo col dialogo scoverete la ricetta di una serena complicità. Finanziariamente apprestatevi ad un viavai di uscite ed entrate e non date adito a pettegolezzi infondati. Scaramucce tra accoppiati. Indefiniti malesseri, stress o doloretti sparsi. Ritrovi nel week end.

ACQUARIO: Niente castelli in aria: state coi piedi poggiati a terra e non mitizzate nessuno, soprattutto chi propende a tenere il piede in più scarpe o approfitta della vostra bonarietà così come rimarrete di stucco dinanzi ad una strana proposta o ad un qualcosa che vi è stato tenuto nascosto, preventivando, nel contempo, delle invidie, assurde gelosie, delle stramberie, un minuto guadagno e novità a gogò. Ai nati in febbraio accadranno dei fatti aventi del paradossale. Ritrovi domenicali.

PESCI: Cambierete facilmente umore alternando guizzi di vigore ad altri di incertezza, quasi non riusciste a trovare dentro e fuori di voi quei convincimenti di cui abbisognate e di ciò ne risentiranno sia i rapporti personali che quelli lavorativi. Limitate altresì spese superflue, allontanate una persona che di voi se ne frega altamente e fidatevi dell’innato sesto senso. Un’incavolatura proverrà dal piglio di chi vuole sempre avere ragione mentre nel week end vi sollazzerete.

E che le stelle guidino il cammino di chi si è perso nel buio della vita...