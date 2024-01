Nuovi laboratori di logistica per l’Itis Delpozzo di Cuneo

Un grande successo per l’evento di inaugurazione dei nuovi laboratori di logistica nell’Istituto tecnico Delpozzo di Cuneo, lo scorso martedì 9 gennaio.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi docenti, famiglie, autorità e imprese del territorio, che hanno potuto visitare i nuovi spazi didattici e assistere a dimostrazioni pratiche degli studenti.

I laboratori di logistica sono stati realizzati grazie ai finanziamenti PON (Programma Operativo Nazionale), che hanno permesso di dotare la scuola di attrezzature e tecnologie all’avanguardia per la formazione degli studenti dell’indirizzo logistica, che prepara figure professionali tra le più richieste dal mondo del lavoro.

Il dirigente scolastico, dott. Ivan Re, ha ringraziato tutti i presenti e ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la scuola e per il territorio. Ha inoltre elogiato il lavoro dei docenti che hanno coordinato i lavori, del direttore e degli assistenti amministrativi che hanno contribuito alla riuscita del progetto.

La professoressa Musizzano, referente dell’indirizzo, ha spiegato le tappe che hanno condotto l’ITIS al momento dell’inaugurazione dei laboratori di logistica, due spazi didattici suddivisi in zone tematiche: area della pianificazione dei trasporti, area delle tecnologie emergenti, area di simulazione logistica e area di gestione delle scorte. Il professor Nero ha illustrato le caratteristiche della strumentazione presente e le competenze che gli studenti acquisiscono in questi ambienti, che vanno dalla gestione dei flussi di merci, alla pianificazione delle rotte, alla sicurezza e alla qualità.

Gli studenti, coordinati dai professori Campana e Parracone, hanno mostrato con orgoglio le loro capacità e le loro conoscenze, eseguendo operazioni di carico e scarico merci con robot AMR, di etichettatura, di tracciamento e di utilizzo del software gestionale. Hanno inoltre presentato i progetti di PCTO che hanno realizzato e che realizzeranno anche in collaborazione con le imprese, che hanno fornito casi reali e supporto tecnico. L’evento si è concluso con un buffet offerto dalla scuola e con un momento di scambio e di confronto tra i partecipanti, che hanno espresso apprezzamento e soddisfazione per l’iniziativa e per i risultati raggiunti dalla scuola ITIS Delpozzo.