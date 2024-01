“Cerimonia del grazie” un importante riconoscimento ad Amos per i servizi svolti a favore dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria

Ricordare i malati e le loro famiglie e ringraziare chi opera ogni giorno con sacrificio e dedizione per la salute delle persone. Con questo spirito si è ripetuto anche quest’anno il ricordo a Sant’Antonio, Patrono dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Alessandria da cui prende il nome il Presidio Civile.

Alle ore 17,15 di mercoledì 17 gennaio, il vescovo della Diocesi di Alessandria, Mons. Guido Gallese, ha celebrato, affiancato dal cappellano don Stefano Tessaglia, la Santa Messa nella Chiesa dell’Ospedale dedicata proprio a Sant’Antonio Abate: un appuntamento molto sentito dall’intera comunità alessandrina e non solo. Al termine l’attesa “Cerimonia del grazie” con la consegna, da parte del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Valter Alpe e del Direttore Sanitario Luciano Bernini, insieme al Questore Alessandra Vinciguerra delle pergamene per dire grazie alle persone, agli enti e alle associazioni che si sono impegnati con generosità e costanza per il benessere dei pazienti. Mariateresa Buttigliengo, Direttrice Generale di Amos s.c.r.l., accompagnata dalla Responsabile del Servizio Ristorazione di Alessandria, Cristina Pronzato e da tutta la brigata di cucina, ha ricevuto un attestato che esprime la massima gratitudine alla Società per aver contribuito a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.

Al riguardo il Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Mauro sottolinea: “Ancora una volta la qualità dei servizi resi e la competenza del personale Amos, che ringrazio, hanno permesso il raggiungimento di questo importante riconoscimento”.