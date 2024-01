A Bra rievocati i presepi cittadini

Venerdì 19 gennaio, nell’ambito delle lezioni dell’Università popolare promossa dall’Arci, Fabio Bailo, storico e presidente del consiglio comunale di Bra, ha illustrato Storia e storie del presepe a Bra ieri e oggi (cui nel 2018 ha dedicato un libro).

A narrare questo mondo, introdotti e pungolati da Bailo, sono intervernuti Romano Fedrigo, Silvio Fissore e Claudio Vola, rispettivamente artefici di un allestimento filologicamente inappuntabile nel cortile della casa in via Accademia degli Innominati, di un bel presepe “che parla piemontese” nel cuore di via Pollenzo e del noto presepe della Croce (allestito da un gruppo di volontari ampiamente presente all’iniziativa).

Nel corso del pomeriggio, tra immagini proiettate e brani letti, è stato delineato anche il presepe allestito da Grazia Panero e Zaira Baratti in via Cacciorna ed è stata ricordata la figura del professore Redento Bontadi.

Infine, è stato lumeggiato quel fenomeno originale e radicato che è il presepe vivente (da quelli memorabili di Villa Moffa a quello contemporaneo della frazione Bandito).