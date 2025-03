Fossano, autoarticolato carico di maiali si ribalta in via Torino: strada chiusa

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio a Fossano, dove un autoarticolato carico di 130 maiali si è ribaltato in via Torino, in prossimità della rotonda davanti al soccorso ACI.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano, la polizia locale, i carabinieri e il servizio veterinario, impegnati nelle operazioni di contenimento degli animali e nella gestione della sicurezza dell’area.

L’autista del mezzo è stato affidato alle cure del personale del 118. Per consentire le operazioni di recupero e la messa in sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico.