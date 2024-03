Un incendio è in atto nella Sicom Cointainers, in via La Morra a Cherasco.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba da quello volontari di Bra e in supporto Dogliani. A bruciare sarebbe un contenitore contenente materiale legnoso adiacente a un capannone. Le operazioni di spegnimento sono in atto.

Articolo in aggiornamento