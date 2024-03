Visita in Comune per gli studenti degli indirizzi musicali gemellati di Alba e Vicchio

Visita in Municipio, giovedì 14 marzo, per un gruppo di studenti in occasione del secondo gemellaggio delle classi terze degli indirizzi musicali della Scuola Secondaria di primo grado Pertini e della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Vicchio, nella valle del Mugello in provincia di Firenze.

Gli alunni sono stati ospitati nelle famiglie dei loro compagni gemellati, dal 4 al 6 marzo a Vicchio e dal 13 al 15 marzo ad Alba. Nei giorni del progetto gli studenti hanno suonato insieme e sono andati alla scoperta delle bellezze del Mugello e delle Langhe, in uno spirto di amicizia e di apertura verso nuove realtà e nuove esperienze.

“E’ stato un piacere accogliere in Comune gli studenti di Alba e di Vicchio uniti dalla comune passione per la musica che, ci auguriamo, accompagni tutto il loro percorso di vita – dichiara l’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo -. Ringraziamo l’ex segretario generale Francesco D’Agostino che si è prestato a farci da cicerone per raccontarci la sala Consiglio “T. Bubbio” e le opere che custodisce al suo interno, i dipinti sullo scalone monumentale e la sala della Resistenza”.

Dice la dirigente dell’Istituto comprensivo Quartiere Moretta, Wilma Proglio: “I giorni del gemellaggio sono stati caratterizzati da una grande armonia, musicale e umana. I ragazzi hanno suonato in orchestra, amalgamando perfettamente le classi di strumento di Vicchio e di Alba, sotto la sapiente guida dei loro docenti. Per tutti è stata un’esperienza di crescita e di maturazione, che ha messo in campo competenze sociali e civiche. La musica ha il potere di emozionare e unire: a tutti auguro di continuare a coltivarla con entusiasmo. Un ringraziamento alle famiglie, al Comune e a tutte le realtà che hanno contribuito a rendere speciale questa esperienza”.