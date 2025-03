Elezioni comunali a Sanfront, Morozzo e Saliceto: si voterà il 25 e il 26 maggio

Si svolgeranno domenica 25 e lunedì 26 maggio le elezioni comunali che in provincia di Cuneo interessano, in questa tornata, solo tre Comuni: Sanfront, Morozzo e Saliceto.

In un primo tempo era stata ipotizzata la data dell’11 maggio, ma il governo ha deciso per il 25 e il 26 di maggio perché l’8 e il 9 giugno, data in cui sono previsti i ballottaggi per i maggiori centri, si andrà al voto anche per i referendum, che riguardano: cittadinanza e lavoro (jobs act, indennità per licenziamento nelle piccole e medie imprese, contratti a termine, responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro.

La decisione è stata assunta ieri dal Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda i tre piccoli paesi del Cuneese, Sanfront e Saliceto sono attualmente commissariati. Nel primo caso perché, essendoci stata a giugno dello scorso anno una sola lista con un unico candidato in corsa per la carica di sindaco, non era stato raggiunto il quorum necessario. Nel secondo perché alle ultime elezioni amministrative non erano state presentate liste.

Diverso il caso di Morozzo, dove c’era stato il decesso del sindaco, Mauro Fissore.