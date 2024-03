Le uova di Pasqua come opere d'arte: la magia del cuneese Mario Collino

Nascono così le uova Favachè di Prezzemolo, tra i più raffinati esempi di queste opere d’arte in miniatura. Oggetti piccoli e semplic i, di inaspettata bellezza, composti da minuscoli e curati dettagli dalle infinite combinazioni. Non solo cioccolato, ma anche una forma di bellezza artistica: grazie all’eclettico personaggio cuneese, l’uovo di Pasqua diventa protagonista di un’originale collezione che suscita grande stupore.

Il lato artistico dell’uovo è stato ripreso da moltissimi nomi di fama internazionale e mondiale, contemporanei come René Magritte, Salvador Dalì, Andy Warhol, Lucio Fontana tra i più conosciuti. La forma dell’uovo sembra fondere il cerchio (simbolo del divino) e il triangolo, direzione dell’ascesi mistica, confermandone la forte carica simbolica che ha ispirato moltissimi artisti.

L’usanza di offrire uova decorate con elementi preziosi affonda le sue radici nella notte dei tempi. Da sempre considerato “principio primo” di vita, la simbologia dell’uovo è antichissima. Strettamente legata al concetto di resurrezione per i cristiani e dunque alla primavera in quanto rinascita della vita sulla Terra, l’usanza di mangiare uova benedette a Pasqua risale al Medioevo, mentre è nel XIII secolo in cui risulta segnata nei libri contabili di Edoardo I d’Inghilterra una spesa per 450 uova decorate e rivestite d’oro da donare come regalo di Pasqua. Ma le uova più famose furono indubbiamente quelle di un maestro orafo russo, Peter Carl Fabergé, che nel 1883 ricevette dallo zar Alessandro il compito di preparare un regalo speciale per la zarina Maria.