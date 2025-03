Quaranta nuovi elmetti rossi tra i vigili del fuoco volontari della Granda

Sono circa 40 i vigili del fuoco dei sedici distaccamenti volontari presenti nella provincia di Cuneo che, da oggi, sono ufficialmente promossi alla qualifica di caposquadra.

Un esame superato lo scorso mese di novembre con l'ufficializzazione in programma oggi, 10 marzo, presso la Direzione generale regionale del Corpo a Torino. Visivamente, la differenza starà nel colore del casco, che per i capisquadra è rosso.

Operativamente, invece, la differenza è tutt'altro che banale. Il caposquadra, infatti, diventa a tutti gli effetti ufficiale di polizia giudiziaria, con un ruolo di direzione e di maggiori responsabilità in caso di intervento. In alcuni, infatti, non è possibile intervenire in mancanza di questa figura, proprio per il ruolo di ufficiale di polizia.

Con questa promozione, che coinvolge un'ottantina di vigili in tutto il Piemonte, aumenta quindi l'operatività dei vigili del fuoco volontari, in particolare per quei distaccamenti dove era presente un solo casco rosso. Da oggi ce ce ne saranno molti di più.