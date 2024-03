Villanova Mondovì, lavori all'incrocio tra la provinciale 37 e via XX Settembre

Sono iniziati oggi, lunedì 25 marzo, i lavori di bitumatura e rifacimento della segnaletica orizzontale all'incrocio tra la strada provinciale 37 e via XX Settembre nel comune di Villanova Mondovì.

Per consentire lo svolgimento dell'intervento da oggi fino a mercoledì 26 marzo, dalle ore 07.30 alle ore 18.30 di ogni giorno, e comunque sino al termine dei lavori, sono in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

Il traffico veicolare proveniente da via Martiri (in direzione via XX Settembre) e via XX Settembre (intersezione via Martiri - direzione via Torino), viene regolamentato con transito, in ambo le direzioni, consentito solo ai residenti nelle vie, ai fruitori dei servizi dell’Albergo della Ceramica, del Centro Medico Cures, della ditta Silvil e dell’attività di torrefazione Bianchi.

Sono da considerarsi esclusi dalle limitazioni sopra indicate, i veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza.