Per cause in via di accertamento un'auto è uscita fuori strada questa mattina, sabato 30 marzo, intorno alle 6, a Peveragno.

Il sinistro si è verificato alla rotonda che incrocia la provinciale 21 con la provinciale 5, in direzione Boves. Il mezzo ha fatto tutto autonomamente, senza coinvolgere altre vetture.

Sul posto i vigili del fuoco, l'emergenza sanitaria e i carabinieri.

Non sono note le condizioni di eventuali feriti.