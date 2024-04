Icardi all'evento Vinitaly di Confagricoltura: “Dobbiamo tutelare la bovina piemontese, i nostri vini e formaggi” [VIDEO]

L'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi era presente questa mattina, martedì 16 aprile, all'evento Vinitaly Verona organizzato da Confagricoltura Cuneo, Confagricoltura Brescia e Unione Provinciale Agricoltori di Siena sulla condivisione e unione di sapori. Protagonisti i vini eroici e la carne piemontese.

“Come Regione abbiamo attivato da tempo il Tavolo di consultazione 'Il cibo è salute' – ha dichiarato Icardi -. Del resto noi siamo quello che mangiamo. Dunque, se mangiamo prodotti di qualità, la nostra salute ha da guadagnarci. Ma dobbiamo anche difendere e tutelare i nostri prodotti contro quelle politiche che vogliono demonizzarli”.

“È in atto un tentativo di standardizzare e uniformare con l'obiettivo malcelato di controllare i nostri mercati – aggiunge l'assessore alla Sanità - Noi dobbiamo opporci. Dobbiamo tutelare la carne bovina piemontese, i nostri vini e i nostri formaggi. La diversificazione produttiva che abbiamo in Piemonte è garanzia di sicurezza alimentare. Per questo saremo sempre a fianco dei piccoli produttori per difendere la specificità e la qualità degli alimenti piemontesi”.