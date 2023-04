"Ho davvero temuto il peggio, per me e per i miei cani": a Bernezzo un bruttissimo incontro con due pastori maremmani

E' con voce tremante che Paolo racconta di quanto accadutogli stamattina, in centro a Bernezzo, nei pressi della chiesa di San Pietro. Ottico di professione, prima di recarsi in negozio a Cuneo, ha portato a spasso i suoi due cagnolini.

Ad un certo punto si è trovato la strada sbarrata da due pastori maremmani ringhianti e molto aggressivi. Uno dei due, evidenzia ancora, aveva il muso completamente sporco di sangue. Sono i cani di un pastore, ma in quel momento erano soli e fuori dal recinto.

Paolo ha vissuto attimi di terrore. Ha preso i suoi animali in braccio e, cercando di muoversi con grande fermezza, nonostante la paura, ha telefonato ai carabinieri fortestali. "E' stato un momento eterno, ho davvero temuto il peggio. Una signora, anche lei con il suo cane, si è allontanata terrorizzata. Nel frattempo è arrivata un'altra donna in auto, che avvicinandosi con il mezzo li ha fatti indietreggiare. Mi sono infilato in auto alla velocità della luce e mi sono fatto portare in Comune, per segnalare la cosa alla Polizia locale", racconta.

Nel frattempo è arrivato anche il proprietario degli animali, un pastore. Tra i due sono volate parole pesanti, anche perché Paolo ha seriamente temuto per la sua incolumità e per quella dei suoi due cani.

Il comandante provinciale dei Carabinieri forestali, tenente colonnello Stefano Gerbaldo, ha confermato l'intervento dei suoi uomini. La competenza territoriale è della stazione di Caraglio, che valuterà eventuali sanzioni a carico del proprietario per malgoverno di animali. Procederà anche la Polizia locale. E non si esclude che possa venire sporta querela da parte della parte lesa.

Quanto al sangue sul muso di uno dei due cani, Gerbaldo ha spiegato che fosse presumibilmente conseguenza di un attacco al gregge avvenuto la notte scorsa da parte di alcuni lupi. I cani hanno difeso le pecore e uno dei due maremmani ha probabilmente ferito uno dei lupi.

Anche questo episodio potrebbe spiegare, in parte, la grande aggressività dimostrata nei confronti di Paolo. Che però, giustamente, vuole poter girare per il paese e portare a spasso i suoi cani senza timore.