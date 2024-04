A Marene nasce "Senso Civico". Deninotti: "Pronti alla condivisione costante con i cittadini"

Alberto Deninotti come candidato sindaco, assieme a Gianluca Cravero (assessore uscente, membro della commissione agricoltura), Antonio Quaranta (consigliere comunale, membro della commissione agricoltura), Mario Bertola (agricoltore e presidente di sezione Marene Coldiretti, membro della commissione agricoltura ed ex vice sindaco), Elisa Bosio (membro della Consulta Giovani), Ines Carena (impiegata contabile), Fabio Donato (ex presidente di Proloco e Scuola Materna), Alessandra Testa (ingegnere gestionale, titolare del centro medico marenese), Matteo Favole (membro della Consulta Giovani), Giuseppe Maccagno (membro di Confagricoltura e della commissione agricoltura), Anna Maria Mallone (impiegata presso medico di base), Davide Racca (assicuratore, membro della Cooperativa Agricola Marenese) e Marica Trucco (commerciante ed ex presidente dell’asd Marene Bocce).

Sono questi i nomi del gruppo “Senso Civico”, candidato alle prossime elezioni amministrative a Marene e già pronto – giovedì 16 maggio alle 20.45, nella palestra comunale – a presentare il proprio programma.

“La nostra forza? Crediamo nel confronto con i cittadini”

“Il nostro è un gruppo eterogeneo, composto da soggetti che provengono da diverse fasce d’età ma dotati di valori, competenze e capacità, e soprattutto mossi da una grandissima voglia di condivisione con la popolazione – racconta Deninotti - . Cravero e Quaranta hanno rispettivamente un decennio e un quinquennio di esperienza amministrativa e conoscenza della macchina comunale ma tutti i soggetti compresi si sono uniti in maniera naturale, con grande determinazione e ambizione”.

“Il programma è frutto della condivisione il più ampia possibile con associazioni, aziende e categorie lavorative, un passaggio per noi fondamentale e che abbiamo realizzato nei due appuntamenti dell’8 e del 16 aprile scorso al centro sportivo Don Avataneo – continua Deninotti - : abbiamo chiamato l’iniziativa ‘Ci sei per un caffè, e da subito abbiamo riscontrato grandissima partecipazione e interesse. Sono state occasioni concrete di confronto costruttivo su temi quali il lavoro, le organizzazioni e la vita di comunità; se eletti, abbiamo intenzione di rendere momenti come questi sistematicamente strutturali”.

“L’ascolto concreto della cittadinanza e la condivisione trasparente sono quindi tra i pilastri dello sforzo elettorale di ‘Senso civico’ - aggiunge ancora Deninotti – assieme all’ottimizzazione delle risorse finanziarie (specie nel realizzare progetti con una ricaduta diretta e tangibile sul territorio), al decoro urbano, la viabilità e la sicurezza, e al supporto all’attività delle associazioni”.