Tornano in pareggio i conti dell'Ospedale Civile di Busca

L’APSP Ospedale Civile di Busca ha approvato il rendiconto dell’Esercizio 2023. “Dopo tre anni di perdite nel periodo pandemico pari a circa 500.000 euro -afferma il presidente Tommaso Alfieri- il 2023 rappresenta il primo anno con un’inversione di tendenza. I conti sono tornati in equilibrio come attestato dal Revisore dei Conti Ragionier Daniele Boschero con un modesto avanzo economico di 30.000 euro che ci dà speranza e ci apre nuove prospettive. La struttura è tornata quasi a regime con quasi novanta ospiti. Abbiamo innovato molto nella parte amministrativa anche alienando beni immobili che da un lato ridurranno le spese correnti, dall’altra ci permettono alcune riqualificazioni dell’immobile istituzionale.”



Uno di questi interventi, progettato dal geometra Edoardo Castellino dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha visto la realizzazione di una camera calda per l’arrivo e la partenza delle autoambulanze inaugurata alla presenza degli amministratori dell’Ente e del Comune. Il nuovo locale sarà utilizzato anche dall’Hospice. I lavori effettuati dalla ditta Edildiemme di Demaria sono costati circa 40.000 e sono stati finanziati dall’eredità di Maria Aimar. Durante il 2024 saranno realizzati anche due impianti fotovoltaici da 20 kw cadauno per cui sono in corso di affidamenti di gara.



“I problemi delle case di riposo sono tantissimi -conclude il Presidente Alfieri- ma a Busca possiamo considerarci fortunati grazie ai tanti benefattori e amministratori che hanno posto solide radici al nostro Ente che ha trecento anni di storia e alla fattiva collaborazione con il Comune che ci ha permesso di avere del personale qualificato. Voglio ringraziare tutto il personale guidato della Direttrice Antonella Sanna. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma insieme siamo riusciti a superare un periodo difficile e ci auguriamo di poter proseguire su questa strada”.