A Saluzzo è pronto a tornare lo "Svuota la Cantina"

Saluzzo con Start/storia e arte Saluzzo è riuscita a incuriosire e accogliere, a partire dal 24 aprile, migliaia di visitatori che torneranno ad ammirare questa città a cielo aperto con l’inaugurazione della 29ª Mostra di Arte Contemporanea e del 46° Premio Matteo Olivero. Giornata all’insegna della cultura, l’ultima domenica di maggio, grazie a Start negli spazi de Il Quartiere – Piazza Montebello 1 – e nell’alto centro storico con il tradizionale appuntamento primaverile Svuota la Cantina.



Oltre 40 espositori metteranno in vendita pezzi pregiati o ricordi rimasti in un cassetto, portando un MercAntico tutto da scoprire. Lo Svuota la cantina è, nell’ordine, un invito a: condividere una giornata, passeggiare e incontrare persone come se ci si trovasse in un antico mercato, liberarsi di tutto ciò che è vecchio, inutilizzato e che si accumula nelle nostre case. Le strade si fanno luogo per ospitare un banchetto o un tavolino e magicamente, grandi e piccoli, si diventa commercianti per un giorno.



Quella di domenica 26 maggio sarà un’occasione per portare in strada il vecchio, ma anche per trovare qualcosa di usato e utile a basso costo o accessibile anche solo con uno scambio. Per un caffè, un aperitivo o una merenda golosa e di territorio il Tastè Bistrot vi aspetta!



L’invito allora è quello di svuotare le cantine, ma anche i solai e i garage, per domenica 26 maggio e vivere Saluzzo!