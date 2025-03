Scossa di terremoto nel sud della Francia, percepita anche in Granda

È stata avvertita anche in Granda la scossa di terremoto che si è verificata questa sera, martedì 18 marzo, alle 18.45 con epicentro nel sud della Francia.

Il terremoto è stato avvertito in diversi comuni dell’Imperiese che si trovano a circa 20 chilometri dall’epicentro, in particolare ad Airole e Olivetta San Michele, ma anche a Sanremo (a circa 38 chilometri di distanza) e in provincia di Cuneo dove sono giunte segnalazioni dal Monregalese fino alla Val Vermenagna.

La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia verso le 18.45 con potenza di magnitudo compreso tra i 3.5 e i 4.

Le scosse hanno destato normale preoccupazione in chi le ha percepite, ma fortunatamente non si registrano danni né in Piemonte né in Liguria.