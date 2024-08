È stato rinvenuto senza vita il corpo di una donna residente nel rione Altipiano a Mondovì.

L'allarme è scattato questa mattina, lunedì 26 agosto, ma al momento dell'intervento del personale sanitario per la signora non c'era più nulla da fare.

La donna è stata ritrovata nel cortile della palazzina dove abitava, in via Giacomo Viale. Per ricostruire la dinamica della vicenda sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.