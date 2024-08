Si cerca una casa temporanea per una gatta e i suoi 5 cuccioli

L'Associazione Amici di Zampa di Alba, situata in località Toppino, da sempre in prima linea nella difesa e protezione degli animali, lancia un appello urgente: si cerca una famiglia temporanea per una gatta e i suoi cinque cuccioli, nati da pochi giorni. Attualmente, la famiglia felina si trova al gattile, ma è fondamentale trovare una sistemazione più adatta per il loro benessere.

Se puoi offrire un aiuto o sei interessato a maggiori informazioni, contatta l'Associazione Amici di Zampa di Alba al numero 347/5924197 (Paolo) o al 335/6915647 (Barbara).

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba