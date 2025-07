Da Cuneo a Cervere arrivando a Mondovì: la Granda si anima di concerti ed eventi live

Una settimana davvero ricca di eventi quella che ha preso il via oggi 14 luglio: da giovedì la musica live sarà protagonista di eventi e festival che animeranno le calde serate estive della Granda.

Archiviata l'edizione 2025 di Collisioni, che ha chiuso ieri sera con l'attesa esibizione di Sfera Ebbasta, ecco il calendario completo dei principali eventi al via dal 17.

Partiamo da Cervere, dove sta per iniziare l'Anima Festival, la kermesse creata da Ivan e Natascia Chiarlo. Davvero ricca l'edizione del decennale.

Il 17 luglio in concerto ci sarà Noemi; il giorno dopo, venerdì 18 luglio, grande attesa per Nek. Ancora, il giorno 19 per la prima volta ospite dell'Anima Festival, Marco Masini con il suo Ci vorrebbe ancora il mare. Chiude la ricca settimana, il giorno 20, Simone Cristicchi. Si attendono notizie su eventuale annullamento, come già successo per un'altra data, pare a causa di problemi di salute dell'artista.

L'Anima Festival prosegue la settimana successiva. Il 25 luglio sul palco dell'Anfiteatro dell'Anima ci saranno i comici Ale e Franz; il giorno successivo, il 26, grande evento con Jimmy Sax e infine ultimo eventi il 30, con lo straordinario Massimo Ranieri.

Per tutti gli eventi è possibile l'acquisto dei biglietti su TicketOne

***

Spostiamoci a Cuneo, dove finalmente piazza Galimberti sarà il palcoscenico di quattro concerti e spettacoli, al via proprio il 17 luglio.

Per i suoi 80 anni Confartigianato regala due eventi alla città: sul palco, giovedì 17, Davide Van De Sfroos, la pianista Frida Bollani Magoni, il trombettista Fabrizio Bosso, il comico Gabriele Cirilli e la cantante Irene Grandi.

Venerdì 18 luglio alle 21 piazza Galimberti ballerà con la musica degli Eiffel 65.

Il calendario continua con due appuntamenti organizzati dal Comune: il concerto dei Tiromancino, con il loro “La descrizione di un viaggio Tour25”, in omaggio ai 25 anni dell’album epocale La descrizione di un attimo. Si esibiranno il 19 luglio.

Il 20 luglio si chiude con Ariacorte in Taranta Night feat. Sergio Berardo (Lou Dalfin) e musicisti della Grande Orchestra Occitana, in un’originale fusione tra musica salentina e suoni occitani.

Per i concerti del 19 e 20 è possibile prenotare l’accesso nell’area centrale con biglietti gratuiti su Liveticket; comunque l’accesso libero in piazza resta garantito.

***

Spostiamoci a Mondovì, dove continua il Movì Festival, in collaborazione con Wake Up e il Comune di Mondovì: grande musica in piazza d’Armi (la “Wake Up Arena”) con un format moderno e coinvolgente. Questa settimana è attesa Rose Villain, live il 19 luglio. ​

Il 26, a chiudere il Festival, ai Giardini di Villa Nasi dj set con TEDUA, una delle voci più autentiche e visionarie del rap italiano.

Ma è da giovedì che si entrerà nel cuore dell'estate cuneese: tra concerti e live gratuiti nel centro città, il territorio si apre a un pubblico variegato e ad un'offerta sia per gli appassionati di musica d’autore sia per chi ama le sonorità urbane contemporanee e i ritmi internazionali.