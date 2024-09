Tron: il fondatore ritiene che TRX diventerà una delle prime tre criptovalute entro due anni

TRON (TRX) è la decima criptovaluta più grande sul mercato, con un market cap che ammonta a più di 13 miliardi di dollari.

Fondata da Justin Sun e sviluppato dalla Tron Foundation, TRON è stato lanciato sul mercato nel 2017. Si tratta di un sistema operativo decentralizzato basato su blockchain e sui token TRX.

Lo scopo principale di TRON è aiutare i content creator, invitando i consumatori a ricompensare direttamente i loro creatori preferiti, senza però la presenza di terze parti come YouTube.

Il software TRON supporta smart contract, varie tipologie di blockchain e dApp (applicazioni decentralizzate).

Le transazioni avvengono su un registro pubblico, dove gli utenti possono tracciare la cronologia delle operazioni.

L’ascesa di TRON

Nell’ultimo mese, TRX è aumentato del 12%, arrivando a un valore di 0,1509 dollari nonostante il mercato ribassista di agosto e settembre.

Il CEO di TRON, Justin Sun, ritiene che la crescita di TRX sia attribuibile alla costante espansione dell’ecosistema TRON e all’adozione.

La scalabilità della rete, le basse commissioni di transazione e la velocità hanno attirato una base di utenti in crescita e aumentato la fiducia dei trader, portando TRON a crescere del 7.000% dal suo lancio.

USDT sta influenzando la crescita di TRON

L'integrazione di Tether (USDT) sulla blockchain di TRON ha rafforzato significativamente la sua posizione sul mercato. L'efficienza di TRON l'ha resa una rete preferita per le transazioni USDT, con una fornitura che ha raggiunto 729 milioni di dollari solo quattro mesi dopo l'integrazione.

Justin Sun ha rivelato iniziative future per migliorare l'ecosistema TRON. I piani includono la riduzione delle commissioni di rete da parte dei Super Representatives per aumentare le transazioni, oltre a sforzi per attrarre creatori di meme e celebrità. La visione strategica di Sun è in linea con le tendenze che favoriscono soluzioni blockchain efficienti.

Di questo passo, TRON potrebbe scalare la classifica delle criptovalute. Secondo Justin Sun, nei prossimi due anni l’asset potrebbe superare altcoin come BNB e SOL, piazzandosi al terzo posto subito dopo Bitcoin ed Ethereum.

Il successo di TRON evidenzia la domanda crescente per nuove piattaforme decentralizzate da parte dei trader di criptovalute. Non a caso, progetti alternativi come Pepe Unchained stanno raccogliendo consensi all’interno del settore.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una nuova meme coin in presale che si distingue per il suo obiettivo di creare una rete Layer-2, per garantire diversi vantaggi ai titolari del token nativo PEPU.

Il progetto si sta affermando come uno più interessanti nell'ecosistema delle criptovalute, con più di 13 milioni di dollari raccolti durante la presale.

La mascotte di Pepe Unchained è una versione cervellona e ribelle della famosa rana Pepe, intenta a liberarsi dalle catene di Ethereum per fuggire nella sua nuova blockchain.

La rete Layer-2 chiamata Pepe Chain, permetterà agli utenti di scambiare il token PEPU con una velocità di 100 volte superiore a quella di Ethereum. Inoltre, il team di sviluppo promette costi più bassi e maggiori ricompense di staking, oltre a un Block Explorer dedicato, ideale per la verifica delle transazioni.

Il token nativo, PEPU è disponibile in presale a 0,0098 dollari, un valore che aumenterà fino al listing sugli exchange e gli exchange decentralizzati (DEX).

Secondo la roadmap ufficiale, il lancio della rete Layer-2 avverrà in parallelo al listing del PEPU, dando la possibilità ai titolari del token di effettuare il bridging da Ethereum alla Pepe Chain.

Comprando il PEPU in presale con ETH, USDT o carta di credito sarà possibile fare subito staking, in modo da ottenere ricompense passive in base all’APY, nell’arco di 2 anni.

