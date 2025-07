Maison 5 Esthétique: la bellezza incontra la tecnologia Overline

Maison 5 Esthétique si trova a Cuneo, in via Dante Livio Bianco 8.

Innovazione, qualità e risultati: sono queste le 3 parole chiave che descrivono l’esperienza di Maison 5 Esthétique a Cuneo, un centro dove ogni trattamento diventa un viaggio verso il benessere e l’armonia. A rendere possibile tutto questo sono anche i macchinari di ultima generazione forniti da BG Beauté Srl di Graziano Bianchin, distributore ufficiale Overline per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Overline rappresenta una garanzia nel panorama dell’estetica professionale. Ogni dispositivo è progettato per unire performance elevate e sicurezza, offrendo tecnologie avanzate per trattamenti viso e corpo che rispondono alle esigenze di una clientela sempre più attenta e informata. Dall’epilazione definitiva al rimodellamento corporeo, fino ai percorsi di rigenerazione cutanea, i macchinari Overline sono studiati per offrire risultati visibili e duraturi, con un approccio delicato e rispettoso della pelle.

Maison 5 Esthétique ha scelto di affidarsi a partner come BG Beauté e Overline perché crede che la bellezza richieda non solo competenza e passione, ma anche strumenti all’avanguardia. Collaborare con fornitori di questo calibro significa poter contare su tecnologie affidabili, aggiornamenti costanti e assistenza tecnica qualificata, elementi essenziali per garantire trattamenti di alta qualità e mantenere lo standard di eccellenza che il centro di Cuneo offre ai suoi clienti.

“Per noi ogni cliente è unico e merita un’esperienza personalizzata. Disporre dei macchinari Overline, forniti da un partner preparato e presente come BG Beauté, ci permette di lavorare con strumenti che esaltano la nostra professionalità e offrono ai nostri ospiti risultati concreti e unici” queste le parole di Karima Mezali, titolare di Maison 5 Esthétique.

Oggi più che mai, nel mondo dell’estetica avanzata, la tecnologia è un alleato prezioso. Scegliere partner di livello significa costruire una relazione di fiducia con i clienti, che possono affidarsi a mani esperte e a dispositivi di ultima generazione per il loro percorso di bellezza.

Maison 5 Esthétique continua così a distinguersi come punto di riferimento a Cuneo, dove innovazione e benessere si fondono in un’esperienza esclusiva.

Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 19:30

Per informazioni e prenotazioni chiamare 327.0670707 o 388.6479117)

Sito internet https://www.maison5esthetique.it/