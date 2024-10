Santa Vittoria d’Alba, commozione e incredulità al funerale di Giorgio Cagnasso, morto sul lavoro

Dolore e lacrime per l’ultimo saluto a Giorgio Cagnasso, il dipendente della B.S.P. Vetraria di Borgata Molino a Verduno, deceduto in un incidente sul lavoro lo scorso 23 settembre a Villanova Mondovì. Troppo gravi le lesioni subite dal 57enne, soccorso da personale del 118 e dai vigili del fuoco, immediatamente allertati. Una morte inaccettabile. Da allora in tantissimi si sono stretti al dolore della famiglia, conosciuta e stimata.