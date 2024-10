A Limone, nel mese di ottobre, "lettura paurose" in vista di Halloween

La Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte organizza nel mese di ottobre quattro incontri gratuiti per i più piccoli per festeggiare Halloween.

I primi tre appuntamenti, dedicati ai bambini dai 5 anni in su, propongono letture animate: il 10 ottobre si parlerà di fantasmi, il 17 ottobre il tema centrale saranno le streghe e il 24 ottobre si leggeranno storie di mostri.

Giovedì 31 ottobre, invece, le sale della biblioteca si trasformeranno in un'escape room, dove i ragazzi dai 7 ai 10 anni potranno cimentarsi in un'emozionante avventura per prepararsi alla notte più paurosa dell'anno.

Tutti gli eventi hanno inizio alle 16.30. L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite o via mail al seguente indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.