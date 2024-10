Avete voglia di "attaccare bottone"? Ecco i Laboratori di cucito della Residenza Casa Famiglia di Cuneo

Non sapete nemmeno attaccare un bottone? Nessun problema, ve lo insegnano loro. O magari lo sapete fare, ma avete semplicemente voglia di farlo in compagnia? Qualunque sia il vostro desiderio, non potete mancare ai nuovi Laboratori organizzati dalla Residenza per Anziani casa Famiglia di Cuneo ogni martedì dalle ore 15.30 alle 17.30. Imparerete a cucire i bottoni su diversi tipi di tessuto e poi ci sarà spazio per la creatività e per realizzare qualcosa di unico.