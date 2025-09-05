Giornata cuneese per il principe Emanuele Filiberto di Savoia, tra le vie della città e l'omaggio agli alpini [FOTO]

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia è tornato a Cuneo, un anno dopo esser diventato cittadino onorario del Comune di Valdieri e dopo aver ricambiato la cortesia riconoscendogli la Medaglia d'Oro dell'Ordine Mauriziano, che consegnerà direttamente in qualità di Maestro il prossimo ottobre a Roma.



Uno scambio di gesti di cordialità che ha favorito la nascita di un rapporto di amicizia tra il sindaco di Valdieri Guido Giordana e l'esponente di Casa Savoia, che oggi hanno trascorso la mattinata insieme.



Il principe è arrivato da Monaco nella tarda mattinata e il primo ad incontrarlo nella capitale della Granda è stato proprio Giordana, che lo ha accompagnato in una breve passeggiata lungo la città storica in via Roma, documentando i vari momenti-ricordo con alcuni scatti che li ritraggono insieme.





Hanno concluso la prima parte della giornata con un pranzo informale e riservato al ristorante “Nuovo Zuavo”, a seguire la visita della città si è spostata nel primo pomeriggio al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense. Ad accoglierlo il presidente del Comitato Aldo Meinero, con il consigliere Lino Ravetto, il membro rappresentante della Sezione Alpini di Cuneo Silvio Garelli rappresentante Sezione Alpini di Cuneo e il Gruppo ANA di Cuneo con il presidente Davide Spedale.





La giornata cuneese del principe di Casa Savoia si concluderà con il suo intervento a Racconigi, presso il Castello nell'ambito di un convegno dedicato a Umberto di Savoia, ultimo Re d’Italia e Luogotenente Generale del Regno nel delicato periodo 1944-1946.



Durante la visita il Comitato del Memoriale degli alpini ha donato al sindaco Giordana e al consigliere comunale Davide Tonello per il Comune di Valdieri le coccarde che dovevano indossare i sindaci quando i rappresentanti di Casa Savoia facevano il loro ingresso in valle Gesso. Un simbolo per tenere viva la memoria.





Ma, il suo soggiorno si concluderà domenica a Sant'Anna di Valdieri in occasione del Trofeo Regina Elena di Savoia di pesca sportiva, alla sua prima edizione, il cui premio verrà conferito al vincitore dal principe Filiberto.