Maltempo, Coldiretti Piemonte: "Con decreti pagamenti Agea importante iniezione di liquidità per imprese”

I decreti di pagamento per la gestione del rischio per 41 milioni rispondono alle attese degli agricoltori e alle richieste di Coldiretti, grazie alla task force costituita per far fronte al problema dopo le mobilitazioni davanti alle prefetture.

Un ulteriore passo avanti per il quale Coldiretti ringrazia il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, e il direttore generale di Agea, Fabio Vitale, pronti a raccogliere l' appello.

“L’arrivo dei fondi rappresenta una importante iniezione di liquidità per le imprese agricole reduci da tre annate segnate da maltempo e siccità che sono costate 20 miliardi all’agricoltura italiana” dichiarano Cristina Brizzolari e Bruno Rivarossa, presidente e delegato confederale di Coldiretti Piemonte “Il mancato pagamento dei fondi per le assicurazioni – ricordano – gravava anche sui Consorzi di Difesa, che si trovano a dover fronteggiare gravi perdite economiche a causa di eventi atmosferici sempre più estremi. Il prossimo obiettivo è lavorare a una profonda riforma delle agevolazioni del sistema assicurativo per l’agricoltura."