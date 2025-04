Tragico epilogo per una ricerca persona scattata nella serata di ieri 5 aprile, attorno alle 21.30, a Cossano Belbo.

Tre squadre dei vigili del fuoco hanno cercato per oltre tre ore un uomo di 71 anni, ritrovato poi deceduto nel garage di casa.

Nel frattempo, infatti, l'uomo sarebbe rientrato presso la sua abitazione, probabilmente ignaro delle ricerche in corso, e qui sarebbe deceduto, pare per cause naturali.