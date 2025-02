Maurizio Ribotta (Cia Cuneo): "Frutticoltura cuneese la prima in Piemonte, a Berlino per il giusto reddito"

Cia Agricoltori italiani sarà presente a Fruit Logistica, il salone leader per il commercio globale di prodotti ortofrutticoli freschi, in programma a Berlino dal 5 al 7 febbraio, con un proprio stand all'interno dell'Italian Fruit Village (Hall 4.2 Stand A20).

Il presidente nazionale, Cristiano Fini, parteciperà al convegno "Strategie organizzative per il giusto reddito", in agenda per mercoledì 5 febbraio, alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Per la frutticoltura cuneese, che rappresenta circa l’ottanta per cento di quella regionale, l’appuntamento berlinese costituisce da sempre un’occasione per sondare l’andamento del mercato e le nuove tendenze del settore.

«L’equa distribuzione del valore lungo la filiera ortofrutticola – osserva Maurizio Ribotta, responsabile provinciale del Settore Tecnico, tecnici in campo di Cia Agricoltori italiani di Cuneo –, è il tema che Cia Agricoltori italiani intende ribadire all’attenzione degli operatori del settore e della politica, nel dibattito organizzato a Berlino. I produttori subiscono per primi gli effetti della speculazione, bisogna dare più valore a chi produce, garantendo il reddito degli agricoltori decimato dall’aumento dei costi di produzione e dagli effetti dei cambiamenti climatici, che si sommano alla cronica carenza di acqua irrigua, alla mancanza di manodopera e alle ricorrenti crisi di mercato».

Sul piano tecnico, Ribotta ricorda la necessità di “avviare programmi di miglioramento genetico per ottenere fenotipi più resistenti al cambiamento climatico, istituire un fondo di primo intervento sulle emergenze fitosanitarie, ridurre le tempistiche per l’ottenimento di deroghe, predisporre disciplinari di produzione più elastici, migliorare il sistema assicurativo, favorire lo sviluppo di sistemi per l’accumulo delle acque superficiali…”.