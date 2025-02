Costigliole Saluzzo: lavori in corso per palestra e ingresso principale del nuovo polo scolastico

A quasi sei mesi dall'inaugurazione del nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo, il sindaco Fabrizio Nasi, insieme al vice Nicola Carrino con l’assessore ai lavori pubblici Massimo Colombero, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere della nuova struttura nel quale proseguono i lavori della palestra.

Il polo scolastico, che ospita le scuole primarie e medie, è stata inaugurato a settembre, mentre la palestra, attualmente in costruzione, si trova in una parte adiacente all'edificio principale, per cui i lavori non senza interferiscono con le lezioni.

"Il cantiere è ripartito e le imprese stanno lavorando per completare il nuovo polo scolastico – affermano il sindaco Nasi e il vice Carrino -. Stiamo anche ultimando la seconda fornitura di arredi scolastici: a settembre avevamo già acquistato banchi, sedie e lavagne, mentre ora abbiamo completato l’installazione degli arredi nei corridoi.

Parallelamente, si sta lavorando all’area esterna che diventerà l’ingresso principale del polo scolastico, migliorando l’accessibilità e la fruibilità degli spazi per studenti e personale.

Per garantire la continuità delle lezioni di educazione fisica, - spiegano i due amministratori - fino a giugno gli alunni delle scuole primarie e medie continueranno ad utilizzare come palestra provvisoria la struttura coperta della bocciofila. Grazie all’accordo con i gestori del bar ‘Terzo tempo’ e dei campi da padel, le attività motorie proseguono regolarmente, garantendo agli studenti uno spazio adeguato per lo svolgimento delle lezioni”.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quindi quello di completare la nuova palestra entro settembre, così da renderla pienamente operativa per il prossimo anno scolastico, offrendo agli studenti una struttura moderna e funzionale all’interno del nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo.