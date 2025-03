Cuneo, nel 2024 ogni residente ha speso oltre 37 euro in violazioni del Codice della Strada

Cubano in totale 2.096.714 euro gli incassi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada nel territorio della città di Cuneo, nel 2024. A renderlo noto l’analisi di Facile.it sui dati Siope - il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici -, e che arriva nonostante la recente ondata di ricorsi legati alla contestata omologazione degli autovelox. A confermare il dato il comando di polizia municipale del capoluogo di provincia, che sottolinea come - sempre l'anno scorso - il valore delle sanzioni diverse da quelle relative al Codice della Strada è di 61 mila euro.

Cuneo si piazza, nella classifica regionale che vede Torino in prima posizione con 61.168.114 euro, in quinta posizione subito sotto Vercelli (2.108.325 euro). Il rapporto tra i proventi per il nostro capoluogo di provincia e il numero di abitanti vede la sanzione media attestarsi sui 37,5 euro.

Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo piemontesi analizzati hanno incassato oltre 77,1 milioni di euro da multe stradali, registrando un aumento del 13% rispetto al 2023. L'analisi di Facile.it rileva anche una nota positiva sul fronte dell'RC Auto: in un anno, i premi medi in Piemonte sono diminuiti di quasi l'1%.

L’argomento delle entrate nelle casse del Comune derivante dalle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada è stato anche recente oggetto di dibattito nell’ultima commissione consiliare di bilancio, nel quale l’assessore Valter Fantino ha proposto una variazione capace di incamerare nel bilancio di previsione 2025-2027 – per la sola annata in corso -, tra le altre cose, anche 300 mila euro proprio derivanti dalle multe per questo tipo di infrazioni.