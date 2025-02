Verzuolo, il Denina Pellico Rivoira in visita all'ITT di Barge

Lo scorso 6 febbraio la classe VL Denina Pellico Rivoira dell'Itis di Verzuolo si è recata in visita aziendale presso la sede dell’ITT Motion Technologies di Barge accompagnati dai docenti Manuela Dalbesio e Pierangelo Verga.

La visita è iniziata all’interno dell’imponente sede dell’azienda, dove i ragazzi sono stati prontamente accolti da alcuni dipendenti del settore delle risorse umane e del settore produttivo che li hanno messi a proprio agio prima di iniziare con una spiegazione dell’azienda, fornendo loro una visione d’insieme sulla realtà lavorativa e sulle figure che in essa vengono impiegate. Questo breve approfondimento ha spaziato dalla presentazione dell’azienda all’applicazione delle tecnologie, argomento che gli studenti affrontano ogni giorno tra i banchi di scuola, all’interno della linea produttiva di pastiglie per freni.

“Siamo rimasti piacevolmente colpiti - raccontano i ragazzi - dalla quantità di informatizzazione necessaria per il funzionamento di una azienda del genere, a partire dalla gestione degli apparecchi all’interno degli uffici, fino ad arrivare ai macchinari e ai bracci robotici che lavorano le materie prime, le assemblano per formare il prodotto finito che verrà in seguito verniciato, il tutto con estrema precisione, pezzo per pezzo, con un ritmo quasi ipnotico. È stato molto interessante scoprire come la tecnologia e l’automazione siano fondamentali in questo settore produttivo. Come classe ci teniamo a ringraziare di cuore chi ci ha accolto per averci spiegato il modus operandi all’interno di un’azienda di questo calibro e di come questa abbia bisogno di diverse figure professionali con abilità diverse tra di loro per poter lavorare in modo coeso al fine di raggiungere il prodotto finito”.