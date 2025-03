Ferrero scommette sulle barrette-gelato: nuova espansione nel mercato americano

La Ferrero continua la sua espansione nel settore dei gelati con un nuovo progetto che unisce tradizione e innovazione. Dopo aver acquisito nel 2022 la Wells Enterprises, storico produttore di gelati statunitense, la multinazionale albese lancia tre nuove barrette-gelato ispirate a marchi iconici: Butterfinger, Baby Ruth e 100 Grand. “Abbiamo voluto dare una nuova dimensione a tre barrette iconiche, trasformandole in un’esperienza di gusto completamente diversa”, afferma Isabella Chia, responsabile marketing di Wells.

Butterfinger abbina un gelato al suo tipico sapore con un guscio croccante di cioccolato, Baby Ruth unisce gelato al torrone, arachidi e caramello, mentre la 100 Grand unisce il caramello con una copertura di cioccolato e cereali.

L'acquisto del colosso americano nel 2022

L'acquisizione di Wells Enterprises, ufficializzata il 12 dicembre 2022, ha rappresentato un tassello chiave nella crescita di Ferrero nel comparto gelati. Fondata nel 1913 e con sede in Iowa, Wells è il secondo produttore di gelati negli Stati Uniti e detiene marchi storici come Blue Bunny, Bomb Pop e Halo Top. Con questa acquisizione, Ferrero si assicura non solo una produzione consolidata ma anche una rete distributiva capillare che le permette di raggiungere milioni di consumatori americani.

L’operazione è rientrata in un più ampio piano di espansione del gruppo in Nord America, iniziato con l’acquisizione di Fannie May (2017), seguita dall’ex business dolciario di Nestlé USA e dalle attività di biscotti e snack alla frutta di Kellogg (2018). A rafforzare ulteriormente la presenza Ferrero nel mercato statunitense è stata anche l’integrazione della Ferrara Candy Company (2017), azienda leader nel settore delle caramelle con marchi celebri come Nerds, Trolli, Sweet-Tarts e Black Forest.