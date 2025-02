Gli appuntamenti Unitre Cuneo per la prossima settimana

Per le consuete conferenze dell’Università della Terza Età di Cuneo, lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 15,30 al cinema Monviso, Roberto Martelli proporrà agli associati “A spasso per la Polonia: città, piccole località e natura”.

Splendida Polonia: tour virtuale fra città, paesaggi, storia e curiosità. Per quelli che non ci sono mai stati: quale immagine avete della Polonia? Cosa conoscete delle sue città, della sua geografia, dei suoi monumenti, della sua storia, del suo cibo? Se non l’avete mai visitata o se avete fatto un tour veloce fra le sue città maggiori, ecco un buon motivo per partecipare alla conferenza!

Incontreremo le grandi e piccole realtà, i monumenti, i Monti Tatra, i laghi, le curiosità storiche, quelle culinarie e, perché no, la vodka (quella seria…).

Giovedì 13 febbraio 2025, sempre alle 15,30 al cinema Monviso, Enrico Collo parlerà di “Miti e curiosità dei segni zodiacali. Seconda parte”.

Ritorniamo a parlare dello Zodiaco. Segno per segno, prendendo spunto dal viaggio annuale del Sole fra le stelle, andiamo a percorrere i miti delle costellazioni zodiacali.

Un viaggio nel tempo e nello spazio, che da millenni scandisce la nostra vita, facendoci alzare lo sguardo al cielo e rimanendo affascinati dallo spettacolo della volta celeste.

La fantasia dell’uomo ha saputo dare una forma a quei puntini luminosi, unendoli con linee immaginarie e generando favole mitologiche che raccontano la nostra storia.

Nelle loro trame di guerra, amore ed avventura, essi mantengono intatto il genio e la memoria della culla delle grandi civiltà che le ha generate.

Il cielo da sempre esprime il concetto di eternità e dall’alto ci trasmette un messaggio importante: soltanto chi avrà vissuto una vita con intensità e passione potrà aspirare ad essere ricordato fra le stelle, diventando egli stesso eterno.

Siete pronti per questo intrepido viaggio inseguendo sua maestà il Sole, regina Luna e la corte dei pianeti?