A Saluzzo "parole al treno": Arenawyas incontra i passeggeri, che chiedono nuovi orari

Quasi un convegno l’incontro "Parole al treno" tenutosi nel bar della stazione di Saluzzo, a due mesi dalla riattivazione della linea Cuneo- Saluzzo - Savigliano, gestita da Arenaways. E’ stato il secondo incontro programmato dal management dell’impresa (una novità per l’utenza) per raccogliere osservazioni e critiche in funzione del miglioramento del servizio.

Poche le critiche o lamentele, alcuni i suggerimenti e quesiti rivolti dalla platea a Giuseppe Arena, fondatore della compagnia e presidente onorario della società, al tavolo con Fabio De Carli, responsabile della comunicazione.

In primis la richiesta di una revisione degli orari per far si che un treno possa arrivare a Savigliano alle 7,30, in modo funzionale alle coincidenze. La Compagnia, dopo l’incontro con l’agenzia della Mobilità di pochi giorni fa, sta facendo le proprie valutazioni per la compilazione del nuovo orario.

Ci sarà un aumento di corse per gli studenti? "Al momento no", ma nulla è scolpito nella pietra. Di fronte a dati di traffico di un certo tipo, ci potranno essere modifiche conseguenti.

Tra i punti deboli rimarcati, la necessità dell’inserimento della stazione di Saluzzo e del convoglio sulla piattaforma italiana dei treni, l’integrazione cioè con i treni nazionali, consultabile anche da chi non è del territorio e non conosce il servizio. Unito a questo la questione del biglietto unico, invece dell’acquisto di due: uno Ferrovie dello Stato, l’altro della Compagnia torinese.

Giuseppe Arena, che si è dichiarato abbastanza contento del bilancio dei primi due mesi di attività, ha affermato che si sta lavorando su questo fronte con F.S. La sensazione è però che non saranno tempi brevissimi.

“Ma rispetto a non avere treno, la linea è già un bel vantaggio “, sottolinea Osvaldo Bellino che come altri passeggeri ha dichiarato soddisfazione per essere riuscito, per la prima volta, partendo da Saluzzo ad arrivare a Roma, seduto in carrozza e con l’auto a casa. Altro plus la possibilità di arrivare a Caselle e raggiungere destinazioni italiane o internazionali.

"Stiamo analizzando tutte le problematiche per risolverle - afferma il fondatore Arenaways, forte una lunga esperienza nel settore ferroviario- Questa è una linea piccola ma importante per noi e, ne stiamo realizzando il domani". In questa prospettiva l’impiego futuro di treni a batteria che hanno l’autonomia giusta per il chilometraggio del percorso. Scartato invece il tema elettrificazione: "Un non tema".

Tra le "magagne" i ritardi che si sono verificati in questi due mesi: alcuni erano dovuti ad anomalie ai passaggi a livelli e a sensori dei binari - ha spiegato Arena - quindi indipendenti dalla operatività della linea. O ancora sono stati causati da gesti di inciviltà a bordo, come il fumare nella toilette del convoglio con la conseguente attivazione del dispositivo di allarme antincendio.

Segnalati inoltre episodi di vandalismo ai danni dei treni con imbrattamenti della livrea esterna ed interna, scritte sulle tappezzerie nuove, danni ad arredi. "Atti gratuiti a cui si cerca di provvedere immediatamente" e che rappresentano costi maggiori di manutenzione. Il presidente onorario ha ringraziato pubblicamente per la collaborazione i Carabinieri di Saluzzo e la Polfer.

Integrazione treno-bus: “è già a pieno regime su Saluzzo- Savigliano e si sta andando avanti anche sulla tratta Saluzzo- Cuneo. Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione con Bus Company con cui si è iniziato a parlare ben prima dell’avvio del servizio. Entrambi siamo impegnati a offrire un trasporto pubblico sempre più efficace".

L'annuncio:a giugno arriverà il quarto treno (si tratta sempre di Atr220 made in Polonia, a 150 posti) che permetterà l’utilizzo del treno extra servizio pubblico, il cosiddetto "treno speciale" dedicato a viaggi turistici organizzati o legato ad eventi.

Nell’intervento di Danilo Rinaudo, presidente Ascom Provinciale: la prima osservazione positiva sul servizio, è stata legata al fatto che in caso di ritardo da Torino il treno a Savigliano aspetta i passeggeri per portarli a Saluzzo.

La seconda si è collegata al piano turistico generale e alla finalità di valorizzare l’uso del treno per portare visitatori nel territorio, in appoggio ad eventi del Saluzzese come del Cuneese. “Mettere a sistema una serie di collegamenti da Torino e per Torino, come avere treni speciali per e da Cuneo - Ventimiglia - Nizza, con la possibilità di coincidenze con il Saluzzese: affinchè anche il passeggero francesce o ligure possa avere la possibilità di arrivare qui.

"A breve - ha annunciato Rinaudo - una convocazione a Cuneo, nella sede dell’Ascom provinciale, che vedrà intorno ad un tavolo per la nuova sfida turistica, il management Arenaways con quello di Conitour e Visit Piemonte per parlare della possibilità organizzare pacchetti turistici, a mezzo ferrovia".

Tra le novità il fatto che biglietti Arenaways sono ora disponibili anche presso le rivendite convenzionate Mooney. Lungo la tratta servita dalla compagnia ferroviaria torinese sono state così aggiunte ulteriori 40 rivendite, ma sono 178 in totale gli esercizi commerciali dislocati in tutta la provincia Granda che possono vendere anche i titoli di viaggio per la Cuneo-Saluzzo-Savigliano.

E’ stata completata inoltre la configurazione tecnica per consentire anche a bordo dei treni Arenaways il riconoscimento delle carte BIP impersonali o Credito Trasporti. Ora i passeggeri possono accedere liberamente ai treni sulla tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano, convalidando la propria tessera al momento della salita a bordo e nuovamente alla discesa.