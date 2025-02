A Prazzo il laboratorio "Cosa c'è nella tua valigia?" dell'Ecomuseo Alta Valle Maira

Giovedì 20 febbraio dalle ore 9 alle ore 11, presso la Scuola dell’infanzia di Prazzo, l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira propone il laboratorio “COSA C’E’ NELLA TUA VALIGIA?”.

Si tratta di una lettura animata, seguita da attività laboratoriale di tipo pratico, che si inserisce nel percorso didattico “Le Montagne: luogo di incontro di ieri, oggi e … domani – L’emigrazione”. Il tema proposto ripercorre quelli che da sempre l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira intende valorizzare, ovvero i mestieri itineranti della comunità e l’emigrazione come elemento di contaminazione e contatto di popoli. In questo scenario le montagne sono da considerarsi non come barriere, ma come luogo di transito che ha permesso a comunità differenti di confrontarsi e conoscersi.

L’evento è realizzato con i contributi di Fondazione CRC e Fondazione CRT.