Al Vallauri di Fossano uno spettacolo per parlare della Costituzione

Presso l’Aula magna dell’Istituto Vallauri, lunedì 10 e martedì 11 febbraio gli alunni del biennio hanno avuto la possibilità di assistere ad uno spettacolo in cui musica, canto, parole ed articoli della Costituzione italiana si sono amalgamati dando come risultato un “pieno centro”.

“La Costituzione siamo noi” è infatti uno spettacolo importante, pregnante, pieno di significato e vuoto di noia: uno spettacolo in cui i Flexus, complesso….."Prendendo spunto dai 12 Principi fondamentali della Costituzione italiana, hanno percorso un viaggio proponendo uno spettacolo di teatro e musica e mettendo a confronto gli ideali e i propositi di solidarietà, uguaglianza, libertà e democrazia contenuti in quel documento con l’attuale società televisiva, arrogante e superficiale, attraverso i cambiamenti del tempo e degli eventi storici. Una iniezione di amore per il meraviglioso frutto dei Padri Costituenti. La platea, silenziosa ed attenta ha dimostrato come la nostra Costituzione abbia ancora tanto da dire, da cantare e da gridare. Una Costituzione rock, insomma. Lunga vita alla Nostra Costituzione e lunga vita al rock.

D’altra parte, “la sacerdotessa del rock Patty Smith”, non cantava con tutta la forza che aveva “people have the power”?