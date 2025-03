Il commissario Prisco sul Tenda: "Fine lavori ad aprile, poi i collaudi. Vediamo la luce in fondo al tunnel" [VIDEO]

"Vediamo la luce in fondo al tunnel". Parole di Nicola Prisco, commissario straordinario di Governo per la Statale 20 del Colle di Tenda, intervenuto al convegno "Infrastrutture e logistica, più competitività per i territori", svoltosi lunedì 17 marzo nella sede cuneese di Confindustria.

"Ad aprile la fine dei lavori, poi via ai collaudi" - ha confermato Prisco. Il commissario è fiducioso che si arrivi in tempi celeri alla fine dei collaudi che coinvolgono tanti soggetti, diverse normative e svariate sensibilità.

L'intervento di Prisco (guarda il VIDEO)

- ha aggiunto il presidente della Regione