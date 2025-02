"Servizio e presenza": Filippo Parlagreco, ex carabiniere di quartiere, premiato dalla Santa Sede

Filippo Parlagreco, in pensione da ottobre scorso, per 24 anni carabiniere di quartiere a Cuneo, si è anche e soprattutto distinto per la sua grande umanità e per la dedizione alle persone.

Sempre presente e pronto ad aiutare e consigliare chiunque avesse bisogno, fossero i ragazzi delle scuole o gli anziani incrociati nel suo girare per le vie della città, era punto di riferimento per tutti. E, pochi lo sanno, anche molto attivo nel mondo del volontariato.

E' per questo che, stamattina, è stato convocato in Vescovado da monsignor Piero Delbosco per la consegna della Croce pro Ecclesia et Pontifice, onorificenza della Santa Sede conferita anche ai laici per il loro servizio. Alla consegna era presente anche don Mauro Biodo

"Sono davvero contento e onorato - ha commentato Filippo Parlagreco. Ho sempre fatto il mio lavoro come credevo andasse fatto. Ascoltando e aiutando tutti. La gratitudine della città continua a commuovermi. Grazie per questo riconoscimento e per i tanti che, da quando sono andato in pensione, ho ricevuto".