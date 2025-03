Bra’s diventa fiera nazionale e nasce il tavolo strategico salsiccia di Bra

Ancora non si è esaurita l'eco del successo della quarta edizione di Bra’s che ha portato in città oltre 80 mila persone in tre giorni dal 20 al 22 settembre 2024 che è già tempo di pensare all’edizione 2026 del Festival della Salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra.

Sarà la prima edizione a potersi fregiare del titolo di Nazionale, riconosciuto nelle scorse settimane, segno del prestigio raggiunto in pochi anni dalla manifestazione voluta da Ascom Bra, con la collaborazione della città di Bra per celebrare le eccellenze del territorio braidese.

Un riconoscimento che certifica il grande lavoro di squadra compiuto per promuovere un prodotto che non ha eguali: la salsiccia di Bra.

"Siamo orgogliosi che Bra’s sia diventata una manifestazione di interesse nazionale in pochi anni. La salsiccia di Bra è un prodotto che va promosso, ma anche studiato e tutelato, per questo motivo Ascom Bra ha promosso l’istituzione di un tavolo tecnico che possa lavorare tutto l’anno – spiega il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero –. Al primo incontro, mercoledì 19 marzo hanno aderito tutti gli attori del territorio invitati e fin da subito è emerso uno spirito di collaborazione che permetterà nel corso del tempo di valorizzare anche dal punto di vista storico, culturale, ma anche in chiave nutrizionale e salutistica prodotti unici che ben si sposano con una dieta equilibrata e sana. A coordinare il tavolo sarà l’antropologa Alessia Verri che da anni ha iniziato un percorso di ricerca e scoperta delle nostre eccellenze".

Barbero precisa: "Per garantire la valorizzazione, la tutela e la protezione nel tempo, della Salsiccia di Bra è necessario un percorso strutturato che coinvolga istituzioni, enti di promozione, associazioni di categoria ed esperti di settore. Il progetto mira a delineare un percorso di riconoscimento, tutela e sviluppo che possa portare alla protezione giuridica del prodotto, alla valorizzazione della sua identità e alla creazione di nuove opportunità economiche e turistiche per il territorio".

"In pochi anni Bra’s è stata classificata manifestazione di rilevanza nazionale non per caso, ma grazie a un grande lavoro di squadra con Ascom Bra, con il consorzio della Salsiccia di Bra e gli altri consorzi di riferimento (Pane di Bra, Bra Dop e Riso di Bra) e le realtà del territorio che collaborano alla realizzazione dell’evento. Ora la nascita di questo tavolo tecnico rappresenta un ulteriore salto in avanti per far sì che Bra’s diventi non solo una straordinaria occasione di promozione delle eccellenze braidesi, ma anche di tutela e protezione di una unicità che va salvaguardata e raccontata" - ha sottolineato il primo cittadino di Bra Gianni Fogliato, intervenuto alla prima riunione del tavolo.

Al tavolo sono stati invitati i seguenti esperti:

• Roberto Ponzio – Aspetti giuridici

• Maurizio Piumatti – Veterinario

• Fabio Bailo – Storico

• Elisa Casetta – Fundraising

• Nutrizionista – Giorgio Calabrese

• Renata Cantamessa – Comunicazione

In futuro potranno essere coinvolti altri enti e altri esperti al fine di realizzare gli obiettivi di lavoro del tavolo:

• Tutela e riconoscimento ufficiale: esaminare le procedure per un eventuale riconoscimento DOP/IGP e altre certificazioni di qualità.

• Valorizzazione storico-culturale: ricostruire e divulgare la storia della Salsiccia di Bra attraverso studi, pubblicazioni e iniziative culturali.

• Protezione del marchio: definire strategie per la tutela giuridica e commerciale del nome “Salsiccia di Bra”.

• Sviluppo e innovazione: creare nuove opportunità di mercato, migliorare la tracciabilità del prodotto e favorire l’espansione del Consorzio di Tutela Salsiccia di Bra.

• Promozione e comunicazione: costruire un’identità forte e riconoscibile, attraverso campagne di marketing, eventi e un’eventuale candidatura UNESCO.

Riconoscimento e tutela giuridica

• Raccolta di documentazione storica.

• Revisione Regolamento d’uso del marchio Salsiccia di Bra ed eventuale aggiornamento del disciplinare di produzione, per la gestione e protezione del marchio.

• Revisione dello Statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni di legge.

• Definizione di un sistema di tracciabilità e geolocalizzazione in collaborazione con la CCIAA di Cuneo.

Valorizzazione storico-culturale e identitaria

• Completamento della ricerca storica sulla Salsiccia di Bra.

• Narrazione antropologica del rapporto tra comunità e prodotto.

• Studio sul valore del marchio e impatto economico sul territorio.

• Creazione di un Museo Multimediale dedicato alla storia della Salsiccia di Bra.

Sviluppo e promozione

• Eventuale dossier di candidatura per il riconoscimento della Salsiccia di Bra come Patrimonio Immateriale UNESCO.

• Presentazione del progetto e raccolta finanziamenti pubblici e privati.

Il tavolo di lavoro avrà il compito di tracciare le linee guida per la tutela, la promozione e la salvaguardia della Salsiccia di Bra e delle eccellenze braidesi.