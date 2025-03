L'Oroscopo di Corinne dal 7 al 13 marzo

ARIETE: Tante porticine si stanno schiudendo sul futuro: basta trovare la chiave giusta per aprirle e non perdere la speranza di approdare su isole di serenità anche se lo stress imperversa, i nervetti saltellano e gli imprevisti abbondano, compreso un corruccio, dei soldi da reclamare e un tipo da inquadrare. Contatti con medici per voi o altri. Per la festa della donna: Custodite le mimose regalatevi dopo averle lasciate seccare: costituiranno il vostro talismano naturale!

TORO: Le stelline incoraggiano una settimana bizzosa e birichina… Difatti vi trafelerete ed agiterete concludendo la metà di ciò che vi eravate prefissati… Ciononostante non avrete di che lamentarvi a parte il comportamento di un essere indigesto, un velo di malinconia, dei doloretti e una spesa extra. Per la festa della donna: Basterà un piccolo pensierino per omaggiare le amiche più care. Alle più golosone si raccomanda di non eccedere con gli strapazzi…

GEMELLI: La quadratura di Saturno renderà fattibili dei contrattempi, degli acciacchi vaganti e dei contatti con soggetti impertinenti mentre, con il primo quarto di Luna che il 6 marzo si forma nella vostra costellazione, avrete modo di riprendervi da un momento tosto. Anche un congiunto abbisognerà di un sostegno o di un appoggio morale. Per il quieto vivere ammettete un torto. Per la festa della donna: Sarà di buon auspicio collocare nell’abitazione dei variopinti fiorellini.

CANCRO: Marte vi dà una marcia in più ma attenti a non strafare, affannarvi, avviare un’infinità di progetti o credere a chi promette mari e monti per poi lasciarvi con un pugno di mosche in mano. Se aspettate dei soldi o delle risposte i disguidi non mancheranno! Guizzi di gioia o ritrovi spassosi nel week-end. Ansie per un proselito. Per la festa della donna: Andare al cinema o far una bella scorpacciata insieme a chi infonde positività risulterà ottimale.

LEONE: Qualche begola lambirà il settore operativo o finanziario dove non mancheranno versamenti, mancati pagamenti o rogne di vario genere se pur, per il rotto della cuffia o grazie ad un appoggio provvidenziale, risolverete un annoso problema che faceva penare. Ritrovi ruspanti od incontri assai casuali verso il weekend. Domenica agitata. Per la festa della donna: Omaggiate le donne a voi care con un ramoscello di mimosa od un dolcetto a forma di cuore.

VERGINE: Il momento si profila delicato specie se ultimamente la ruota è girata per il verso sbagliato ma ora non pensateci più, guardate fiduciosi all’avvenire, date e reclamate rispetto, soprassedete su di un’involontaria presunta offesa e scrutate nel subconscio al fine di capire ciò che volete… Serate briose per single o separate. Per la festa della donna: Concedetevi una dolce follia magari andando al ristorante o in pizzeria e ponete in salotto tre vasetti di primulette.

BILANCIA: Avete numerose frecce da lanciare nella direzione preferita… Datevi dunque una smossa, volate sulle ali del destino e continuate ad accarezzare un sogno che, quasi magicamente, in primavera si concretizzerà... Telefonate, messaggi, combini o responsi tanto attesi vi euforizzeranno. Un comunicato invece vi strabilierà. Propensione alle allergie. Per la festa della donna: Contattate un paio di intimissime conoscenti al fine di trascorrere insieme deliziose orette.

SCORPIONE: Coltivate il talento, fate emergere il lato migliore della personalità, temperate lo scetticismo, soprassedete sull’ignoranza altrui, sorridete alla vita e verrete ampiamente ripagati! Se le cose finora sono andate storte sappiate che presto avrete mille ragioni per esultare. Stramberie in amore e salute da tutelare. Per la festa della donna: Donare o ricevere un mazzo di tulipani o un’orchidea risulterà di ottimo auspicio come l’indossare una maglietta di colore rosa.

SAGITTARIO: Confusi e depauperati non saprete che pesci pigliare riguardo una questione delicata ma, se non agite ora confidando nei consigli di esperti o granitici amiconi, seguiterete a rimuginare senza approdare a nulla. Fate inoltre valere i vostri diritti sia in casa che fuori. Delusioni da un uomo e scelte da compiere. Per la festa della donna: Pur non essendo in vena di baldorie rammentate di farvi un regalo tipo quello di comprarvi ciò a cui avete rinunciato da tempo.

CAPRICORNO: L’opposizione di Marte scombussola le giornate rendendole infuocate causa anche le mille cose da sbrigare e la fiacca che seguita ad imperversare. Qualcuno darà filo da torcere, altri lanceranno una proposta da valutare, luci ed ombre costelleranno l’andazzo sentimentale e tante sorpresine lambiranno giovanotti e fanciulline. Per la festa della donna: Sarà beneaugurante indossare qualcosa di giallo e mettere una pianta o dei fiori di questo colore vicino al davanzale.

ACQUARIO: Inutile forzare la mano del destino che, in linea di massima ha sempre l’ultima parola, ma accettare ciò che esso riserva, compresi dei gaudenti avvicendamenti, un andirivieni di novelle, una notizia impensata, un aggeggio da riparare o sostituire e degli approcci pseudo amorosi per chi è stufo del solito tran tran. Week end festaiolo. Disturbi stagionali. Per la festa della donna: Se la fortuna volete catturare accendete una candela rossa e lasciatela lentamente consumare.

PESCI: Prossimamente navigherete in oceani di incertezze, palesandovi insicuri su come comportarvi nei riguardi altrui o talmente stufi di una determinata condizione dallo sbuffare come una ciminiera compreso il rischio di beccare una bidonata o restare di marmellata dinanzi ad una scoperta inaspettata. Compleanno godereccio. Per la festa della donna: Le donzelle aumentino l’autostima andando dal parrucchiere, dall’estetista o cavandosi un pallino.

Con l’augurio che le stelle marzoline cospargano il cammino di gioie e serenità…