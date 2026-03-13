L'Oroscopo di Corinne dal 13 al 19 marzo

ARIETE: Le impennate di Saturno si faranno sentire per mezzo di problematiche, contrattempi quotidiani, raccomandando parecchia avvedutezza in qualsiasi eventuale transizione e nel trattare con chi nulla tralascerebbe pur di mettervela nel frac… Sia in casa che fuori organizzatevi adeguatamente per non fondere visto che siete piuttosto disattenti e stanchi. Una dimostrazione di amicizia invece vi rinfrancherà. Propensione a colite o gastrite. Nel week end rilassatevi!

TORO: Siate guardinghi perché non sempre tutto è come sembra e mai come ora è facile prendere abbagli... Ragion per cui riflettete e, prima di dare qualcosa per scontato, informatevi in quanto, solo alla fine, capirete che era assurdo fare delle ipotesi ben lungi dalla realtà dei fatti. Si prospettano anche un movimento di scartoffie, dei documenti da firmare, un incontro casuale, un acciacco da lenire, un’amica o un figliolo da incoraggiare, un ritrovo ruspante e un chiodo costante.

GEMELLI: Vi è concesso sogghignare in quanto, non formando più Saturno una quadratura col vostro Sole natale, la strada appare meno irta e più spianata… Ciò significa che finalmente iniziate a scrollarvi di dosso il torpore di grigie stagioni a favore di un maggior sollievo ed un alleggerimento di fardelli. Via libera dunque ad iniziative e progetti al di là di qualche problemino da risolvere prima delle festività pasquali. Curate molto l’alimentazione e fate movimento.

CANCRO: Non è un momento eccellente e, malgrado un desiderio si stia per materializzare, spuntano ancora delle stonature accreditabili a contesti irritanti, sospesi da sistemare, un bisticcio, un impaccio od un impiccio. Nel contempo, oltre ricevere delle notizie inattese, vi verranno dati dei sensati suggerimenti: ascoltateli e non ve ne pentirete. La Pasqua sembra ancora lontana ma, se intenzionati ad andare al ristorante od effettuare un viaggetto, sbrigatevi a prenotare!

LEONE: State aspettando quel ciclo di rigenerazione che vi permetterebbe vivere più pacificamente ma non demordete perché quando arriverà Giove a sostenervi il destino deciderà per voi e in senso positivo! Negli attigui dì sarete invece in fermentazione per una serie di accadimenti, per dei pagamenti o per il contegno di marpioni ma verso il week end avrete modo di rilassarvi a patto di trascorrerlo con le persone giuste. Essendo il tono energetico bassino abbondate in vitamine.

VERGINE: Ambivalenti transiti planetari renderanno pressoché improbabile rinvenire un’oasi di pace al punto di mettere in discussione ciò che fino a ieri sembrava stabile, andare in tilt facilmente o venir spiazzati dalle bizze altrui. Esortate inoltre un congiunto a pensare con la propria testa senza lasciarsi condizionare da nessuno e non tralasciate un impegno anche se noioso o pesante. Un fuori porta, un combino o anche solo una passeggiata vi ritemprerà. Ritrovo festaiolo.

BILANCIA: Contrastando gli effetti di Saturno opposto al Sole, debellate l’eventuale stato di confusione, imparate l’arte del menefreghismo, contate su giornate discrete pur se infuocate, reclamate una priorità, coccolate chi più amate e soprassedete sul contegno di un personaggio testone ma fondamentalmente bonaccione. Un invito stupirà ma, se accettato, ringalluzzirà mentre in famiglia o sul lavoro regnerà uno spizzico di parapiglia… Guizzi di fiacca o di stress.

SCORPIONE: Con Marte in trigono al Sole avrete le carte in regola per appianare una controversia, prendervi una rivincita, riscattarvi da un momento bigio, dare il meglio di voi stessi, scoprire un imbroglio o, avvalendovi dell’appoggio altrui, sistemare una delicata faccenda, malgrado subentrino ancora dei contrattempi atti a far salire i fumenti. Prima di Pasqua dovrete prendere una decisione e, per non farvi cogliere impreparati, iniziate già da adesso a studiare le mosse giuste.

SAGITTARIO: Suonate le campane perché, non subendo più l’influsso del malefico Saturno, avrete modo di tirare respiri di sollievo, accostandovi alla Primavera con uno spirito più brioso! Affrontate dunque grintosamente il vicino futuro, brindate all’ostacolo sormontato, festeggiate un accadimento e confidate in giornate incasinate ma beate. Anche lo stato di salute migliorerà così come un combino vi ricaricherà e una chiamata stupirà. Amici da ringraziare.

CAPRICORNO: Girate alla larga da chiunque badi più all’apparenza che non alla sostanza o da incalliti pignoli inclini ad andare a cercare il pelo nell’uovo condizionandovi l’esistenza… Qualsiasi iniziativa pigliate godrà di favoritismi astrali: quindi non dormite sugli allori e partite imperterriti alla riscossa con la certezza di riuscire persino nella più ardua impresa… Non da escludere eclatanti comunicati da congiunti o parenti oppure delle gaudenti orette in compagnia altrui.

ACQUARIO: Se appartenete al I° decano sappiate che il sestile di Saturno inizierà a dare i suoi frutti rendendovi un briciolino meno pessimisti e più inclini a diventare menefreghisti specie per quanto concerne vicende che non riuscite a cambiare… La tenacia verrà premiata e saranno in diversi a darvi ragione riguardo fatti, situazioni e persone che solo voi vedevate nella giusta dimensione. Una larvata maretta lambirà i mal appaiati mentre i single faranno un bell’incontro.

PESCI: Vi attendono giorni importanti nel corso dei quali non potrete permettervi di sbagliare soprattutto se trattasi di attività, valute, amore o salute. Per ora statevene in sordina ad aspettare con la consapevolezza che presto alleggerirete un fardello, ottimizzerete un settore o gioirete per un evento. Un paio di notiziole vi lasceranno senza parole mentre il sesto senso vi aiuterà a comprendere le altrui intenzioni. Per il compleanno riceverete auguri peculiari.

Affidate alle stelle i vostri sogni più belli!