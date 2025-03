Saluzzo: firmata collaborazione tra la Croce Verde e il Centro "Le Nuvole"

Lo scorso 27 febbraio presso la sede della Croce Verde Saluzzo è stata firmata un' edificante collaborazione tra l'associazione e il Centro "Le Nuvole" di Saluzzo.

Denis Mura, assistito del Centro, sempre coadiuvato da un dipendente della Croce Verde, svolgerà compiti di osservazione in merito alla gestione del Parco mezzi e si impegnerà in altre piccole attività.

A tale proposito Lele Orlando, responsabile del Centro "Le Nuvole" ha manifestato la felicità per la firma del PASS (Percorso di Attivazione Sociale e Sostenibile)a favore di Denis, affermando che è un bel riconoscimento per le sue abilità migliorate e potenziate grazie al costante impegno degli educatori del Centro "Le Nuvole". Da parte della Croce Verde, il vicepresidente Michele Caruso, ha sottolineato come la grande espansività e bontà d'animo di Denis, hanno coinvolto emotivamente tutti i volontari e dipendenti.

Questo progetto voluto fortemente dal Centro e dalla Associazione di volontariato si colloca in un solco di collaborazione tra le diverse istituzioni del territorio volto a creare una rete sociale sostenibile ed efficace.