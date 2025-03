Auser Alba 2025: un anno di salute, socialità e cultura per la comunità

L’Auser Alba si conferma un luogo di incontro importante per la comunità, con un calendario di attività per il 2025 pensato per supportare i cittadini, in particolare i soggetti più fragili. Dalla salute alla condivisione sociale, fino alla cultura, l’associazione continua a promuovere iniziative che rafforzano il senso di comunità e benessere collettivo. Il 20 febbraio, in via Rossini 5 ad Alba, ha aperto lo Sportello Salute e subito dopo il servizio SOS Liste d’Attesa, dedicato a chi fatica ad accedere alle prestazioni sanitarie nei tempi previsti o addirittura non riesce a prenotarle. La presidente Elena Tinto: “La salute degli individui si rispecchia nella salute della comunità, quindi è interesse di tutti tutelarla”.

Socialità e creatività: laboratori e condivisione

La solitudine è una delle grandi sfide del nostro tempo e Auser Alba risponde con attività che favoriscono la condivisione.

A partire dal 19 marzo, presso il centro CSV di Alba in corso Europa 92, prende il via il gruppo di lavoro di maglia e uncinetto, aperto a principianti ed esperti. Gli incontri si terranno il 19 marzo, 9 aprile, 14 maggio, 28 maggio e 11 giugno.



Il 28 marzo, sempre al centro CSV, si terrà un laboratorio pasquale per la realizzazione di decorazioni da appendere alle porte delle abitazioni, un’occasione per stimolare la creatività e trascorrere un pomeriggio in compagnia.



Gite e cultura: dalla dolcezza del cioccolato al fascino del teatro

Per chi ama fare nuove esperienze, il 5 aprile Auser organizza una visita al Museo del Cioccolato di Torino, con merenda in pasticceria. La partenza da Alba è prevista alle 13,07 in treno, con rientro in serata.

Il costo del biglietto per la visita al museo è di 10 euro per over 65 e studenti, e 12 euro per gli adulti (audio-guida inclusa).



A maggio si terrà la consueta Festa del Volontariato, un evento che mette in contatto le associazioni con scuole e cittadinanza, creando un ponte tra generazioni all’insegna della solidarietà.

Non mancheranno, come già nel 2024, incontri con esperti in ambito sanitario per approfondire tematiche di salute e benessere. Luoghi e date sono ancora da definirsi.



Sul fronte culturale, Auser Alba Langhe e Roero Odv aderisce al progetto Canelli in Teatro, che punta a rilanciare il teatro locale. La stagione teatrale, curata dalla Fondazione Egri per la Danza, prosegue con:

- 22 marzo: Leonardo da Vinci - Anatomie Spirituale

- 4 aprile: M’illumino d’immenso

- 3 maggio: Sogno di una notte di mezza estate

I tesserati Auser potranno accedere agli spettacoli con un prezzo speciale di 10 euro a persona.



Con un programma ricco e variegato, Auser Alba continua a dimostrare che la solidarietà e la condivisione sono gli ingredienti fondamentali per una comunità più forte e inclusiva.