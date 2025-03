Cavallermaggiore: una "catena umana" di studenti per trasportare i libri nella nuova sede della biblioteca

L’inaugurazione della nuova biblioteca civica di Cavallermaggiore, prevista per sabato 29 marzo alle 17, ha avuto un’anticipazione speciale questa mattina, giovedì 27 marzo.

Oltre 400 studenti dell’Istituto Comprensivo, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado (medie), hanno partecipato a una straordinaria catena umana lunga circa 600 metri, trasportando simbolicamente gli ultimi libri dalla vecchia sede nel palazzo comunale ai nuovi locali di via Pescatori.

I ragazzi si sono passati i volumi di mano in mano lungo un serpentone umano che partendo dal cortile del Municipio, ha attraversato i portici di via Roma, piazza Vittorio Emanuele II e via San Pietro, fino a raggiungere la nuova biblioteca.

“Questa mattina – ha dichiarato il sindaco Davide Sannazzaro – insieme alle alunne e agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore abbiamo organizzato la catena umana per trasportare 500 libri dal palazzo comunale alla nuova biblioteca civica. Ringrazio tutti i volontari, la protezione civile e i dipendenti comunali per essere stati protagonisti di questo momento di festa.

Cavallermaggiore offre ai suoi cittadini un nuovo spazio culturale, moderno e attrezzato, pensato per avvicinare tutti alla lettura e alla conoscenza. Questo progetto, frutto dell'impegno delle ultime due Amministrazioni comunali, vuole rendere lo studio e l'incontro un'opportunità di crescita per tutta la comunità, contribuendo a rendere la città ancora più dinamica e stimolante”.

La biblioteca civica di Cavallermaggiore ha una lunga storia. Fondata nel 1967 da un gruppo di studenti universitari come Centro Culturale, ha trovato una struttura più organizzata nel 1977 grazie all’iniziativa della Pro Loco, che ha istituito il ‘Coordinamento biblioteca e tutela del patrimonio culturale’.

Il servizio pubblico di biblioteca è stato ufficialmente inaugurato il 28 gennaio 1978, con l’intervento di Nuto Revelli, simbolo della Resistenza cuneese, a cui la biblioteca è poi stata intitolata nel 2010. All'epoca della sua apertura, il catalogo contava 1022 volumi.

Nel 1980, il Comune ha preso in carico la gestione della biblioteca, ampliandone il patrimonio bibliografico e modernizzando gli spazi con il costante supporto dei volontari. Oggi, la biblioteca conta circa 25.000 volumi, di cui 8.300 dedicati a bambini e ragazzi, e 5.500 DVD, con una sezione speciale per i più piccoli. Dispone inoltre di un’emeroteca con periodici e settimanali, postazioni internet e Wi-Fi, spazi per la lettura e la consultazione.

LA NUOVA SEDE: SPAZI E SERVIZI INNOVATIVI

La nuova struttura di via Pescatori 18, che sarà anche un centro di aggregazione, mantiene sulla sua entrata una scritta storica, ‘23 gennaio’, riferita al discorso pronunciato in quella data nel 1925 dall’allora presidente del Consiglio Benito Mussolini alla Camera dei Deputati, che segnò l’inizio della dittatura fascista. Questo elemento storico rimane come testimonianza e spunto di riflessione per le nuove generazioni.

All’interno, la biblioteca offre una sala polifunzionale per ricerche, incontri e conferenze, due sale studio, una saletta musicale, uno spazio dedicato ai giovani lettori, una videoteca per il prestito e la visione di DVD, e un’area intitolata all'ex vicesindaco Mauro Allocco, scrittore e appassionato di storia locale.

Grazie all’impegno congiunto di volontari, Amministrazione comunale e della bibliotecaria, la biblioteca sarà aperta 353 giorni all'anno, con i seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 18; martedì dalle 09,30 alle 12,30, dalle 15 alle 18 e dalle 20,30 alle 22; mercoledì dalle 15 alle 17, giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 09,30 alle 12,30, sabato dalle 15,30 alle 17,30 e domenica dalle 10,30 alle 12.

Da domenica 30 marzo, primo giorno di apertura regolare nella nuova sede, sarà attivo l’indirizzo e-mail: biblioteca.cavallermaggiore@gmail.com.

Inoltre, riprenderanno tutti i servizi del polo culturale, tra cui prestito, prestito interbibliotecario, box restituzioni e aula studio.

Per informazioni, sarà possibile contattare il numero 0172.381899 anche tramite WhatsApp.