Giovedì 13 marzo l’incontro mensile di “Un’Altra Busca”

Giovedì 13 marzo alle 20,30, nella ex scuola elementare di via Michelis a Busca,si terrà l'incontro mensile del gruppo Un'altra Busca è possibile.

Tra i punti all'ordine del giorno la possibilità di costituzione in associazione e alcune idee ed iniziative per coinvolgere i buschesi in attività di cittadinanza attiva e culturali. L’incontro è aperto a tutte le donne buschesi.

Il prossimo appuntamento per la cittadinanza, fissato per venerdì 4 aprile al Teatro Civico, sarà dedicato alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente definito testamento biologico e porterà a Busca il Prof. Oscar Bertetto, già Primario di Oncologia dell’Ospedale Molinette di Torino, Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo e l'Avv. Mariagrazia Soleri, moderati dal Direttore dell'Hospice di Busca, Dott. Bruno Durbano.

Per ulteriori info scrivere a unaltrabusca@gmail.com