Alba si unisce per Gaza: in piazza Ferrero abbraccio collettivo e gesti di pace [FOTO]

Nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, piazza Michele Ferrero ad Alba è teatro di una manifestazione dal forte richiamo civile: “Alba abbraccia Gaza”, iniziativa lanciata dall’Ufficio della Pace in collaborazione con associazioni e cittadini, che mira a dare voce alla richiesta di pace e di solidarietà verso la popolazione colpita dai recenti conflitti.

La manifestazione è da poco incominciata, folta la partecipazione al momento calcolata in alcune centinaia di persone. Al centro della piazza, la statua della bambina stilizzata di Valerio Berruti, simbolo riconosciuto della città, fa da fulcro a cerchi concentrici di partecipanti, uniti mano nella mano intorno a una grande tela bianca.

L’abbraccio umano vuole idealmente unire la comunità albese ai bambini di Gaza, superando distanze geografiche in nome del desiderio comune di dialogo e cessate il fuoco. Presente anche il sindaco di Alba, Alberto Gatto.

Durante l’evento, le barchette di carta deposte nella fontana rappresentano il sostegno all’impegno della Global Sumud Flotilla, navata umanitaria che tenta di portare aiuti essenziali nelle aree colpite. A rendere il momento ancora più coinvolgente, la lettura di poesie e testimonianze alternate a interventi di riflessione collettiva.

L’appello rivolto alle autorità italiane e internazionali punta alla richiesta immediata di stop alle ostilità in Palestina, l’apertura di corridoi umanitari per Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e la tutela delle iniziative solidali come la flottiglia Sumud.

La manifestazione vuole andare oltre la semplice presenza pubblica, trasformandosi in occasione di dialogo e condivisione che restituisca senso e valore all’impegno collettivo per la costruzione della pace