Saluzzo, ultimo incontro di formazione sul tema della partecipazione con il professor Campati

Sabato 15 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Oratorio Don Bosco, interverrà il professor Antonio Campati, docente e ricercatore di Scienza politica e di sistemi politici comparati, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’incontro, dal titolo “Siamo stanchi di subire: esserci per cambiare!”, si concentrerà sulle attuali tendenze e ragioni della partecipazione politica, con un’attenzione particolare alla partecipazione delle giovani generazioni in quest’ambito.

L’anno scorso, l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo ha realizzato una ricerca sul tema della partecipazione politica, coinvolgendo oltre 2.000 giovani italiani, tra i 18 e i 34 anni. Quest’indagine è stata curata da diversi docenti dell’Università Cattolica, tra cui il professor Antonio Campati, che interverrà il prossimo 15 marzo a Saluzzo. Il risultato ci restituisce questa fotografia, rispetto al rapporto giovani – politica: essi sono disillusi, non disinteressi rispetto a quanto avviene a livello politico, sia in ambito nazionale sia in ambito europeo.

Cos’è dunque che manca per ripartire? Secondo l’inchiesta, condotta dal Toniolo, “ai giovani serve uno spazio, per partecipare ed agire in politica.” Ciò potrebbe valere anche per i meno giovani e i c.d. “astensionisti”.

Tra i fattori di rischio, percepiti dalle giovani generazioni circa la partecipazione politica, si ricordano: 1) lo svuotamento della democrazia e delle sue istituzioni; 2) l’autoreferenzialità della classe politica, che non sa più cogliere i reali problemi delle persone. Tra le opportunità, invece, si richiama l’elevata domanda di impegno per il bene comune, attraverso delle mobilitazioni, anche dal basso.

Di queste sfide e delle possibili soluzioni si discuterà con il professor Campati, per evitare che prenda sempre più corpo, nelle menti dei singoli e della società intera, il “fascino discreto dell’illibertà”, di cui parlava il professor Damiano Palano dell’Università Cattolica, in un suo recente articolo del 2024.