Gli studenti del Denina Pellico sulle nevi di Prato Nevoso

Il Denina conferma la consolidata collaborazione con la Scuola Sci Prato Nevoso e anche quest'anno, per tre giorni, porta gli allievi sulle piste.

Il 12-13 e 14 marzo, divisi per livello, gli allievi si sono cimentati nello sci e nello snowboard, seguiti dai maestri per 4 ore al giorno. Sole, vento, nebbia e neve fresca

“Abbiamo sperimentato tutte le condizioni e non abbiamo mai mollato”, commentano gli studenti. Complimenti a tutti i ragazzi per il comportamento responsabile e per la collaborazione.